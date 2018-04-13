В Киеве из гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя"

Отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания.

Здание «Киевгорстроя» на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Инцидент произошел около двух часов ночи, сообщает Громадське.

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Неизвестные попали в отдел продаж «Киевгорстроя», там, в частности, выявлено хвостовик снаряда.

Отмечается, что сразу возле отдела продаж «Киевгорстроя» расположен ресторан «Хмели-сунели», боковая часть которого также повреждена взрывом.

"Громадське" отмечает, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.

На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции.

В Печерском отделении полиции Киева "Громадському" сообщили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Емельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.

Других деталей инцидента в полиции не сообщили.

Напомним, в ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.