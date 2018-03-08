В Киеве из гранатомета обстреляли ресторан (фото)
09:31, 08 марта 2018Происшествия
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Выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.
В Киеве горел ресторан "Лео" / "Еспресо"
В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
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Как передает "Эспрессо", выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.
Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС.
В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
По предварительным данным пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.
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