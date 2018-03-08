В Киеве из гранатомета обстреляли ресторан (фото)

09:31, 08 марта 2018
Происшествия
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Эспрессо / Киев гранатомет

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Как передает "Эспрессо",  выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.

Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС.

В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По предварительным данным пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах. 

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Теги: #Киев#гранатомет