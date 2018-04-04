9-месячный мальчик, которого пьяная мать выбросила в реку, пришел в себя после комы (видео)

Очевидцы быстро вызвали патрульных. Те вместе со спасателями лодочной станции вытащили младенца из ледяной воды.

9-месячный Павлик, которого пьяная мать швырнула с моста в реку, начал сам дышать и пришел в себя после недельной комы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Спасти мальчика удалось благодаря слаженным действиям всех служб. Очевидцы быстро вызвали патрульных. Те вместе со спасателями лодочной станции вытащили младенца из ледяной воды.

Читайте такжеУмер от голода: на Закарпатье мать заморила голодом трехлетнего сына (видео)

Ранее сообщалось, что бывший футболист МФК «Николаев», а ныне лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус спас 9-месячного ребенка, которого нетрезвая мать выбросила с Ингульского моста.