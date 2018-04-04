9-месячный мальчик, которого пьяная мать выбросила в реку, пришел в себя после комы (видео)
14:13, 04 апреля 2018Происшествия
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Очевидцы быстро вызвали патрульных. Те вместе со спасателями лодочной станции вытащили младенца из ледяной воды.
Хлопчик, якого мати жбурнула з мосту в річку, опритомнів після тижневої коми
9-месячный Павлик, которого пьяная мать швырнула с моста в реку, начал сам дышать и пришел в себя после недельной комы.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Спасти мальчика удалось благодаря слаженным действиям всех служб. Очевидцы быстро вызвали патрульных. Те вместе со спасателями лодочной станции вытащили младенца из ледяной воды.
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Ранее сообщалось, что бывший футболист МФК «Николаев», а ныне лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус спас 9-месячного ребенка, которого нетрезвая мать выбросила с Ингульского моста.
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