На Черниговщине произошел пожар в военной части: ожоги получил солдат-контрактник
Военная прокуратура расследует факт пожара, произошедшего вчера в воинской части, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области.
Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, пожар произошел в палаточном городке воинской части.
В результате пожара военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги II степени, сгорела палатка и повреждено военное имущество (кровати, спальники и т.д.).
Пострадавший военнослужащий был доставлен в Черниговский военный госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
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На место происшествия выезжал прокурор военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины, который организовал проведение первоочередных следственных действий. Сейчас пожарно-техническая документация изъята, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВС Украины.
Предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности, в частности, правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.
По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей).
Проведение досудебного расследования поручено Черниговскому районному отделению полиции Главного управления Нацполиции в Черниговской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
Следственные действия продолжаются.
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