В Киеве рано утром прогремел взрыв, есть пострадавший (видео)

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала, обстоятельства устанавливаются.

В Святошинском районе Киева на улице Якуба Коласа около 05.00 взорвался автомобиль Range Rover, вследствие этого получил ранение ног владелец иномарки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

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«К правоохранителям поступила информация, что на улице загорелся Range Rover, во время тушения которого произошел взрыв. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники. Правоохранители установили: когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранение и был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала. Сейчас на месте работают следователи и оперативники для установления обстоятельств возникновения пожара и причин взрыва. Полиция на месте опрашивает возможных свидетелей.

Происшествие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 29 марта около 23:00 в Харькове возле ресторана неизвестные обстреляли группу лиц, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.