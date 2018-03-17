В Одессе задержали иностранцев, похищавших людей ради выкупа

Правоохранители установили шестерых непосредственных похитителей: четверых из них задержали, двоих - объявили в розыск.

Задержанные в Одессе иностранцы, у которых изъят арсенал оружия, включая пулемет, вымогали за похищенного человека 200 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что благодаря четкой совместной работе департамента уголовного розыска и полицейских семи регионов задержана преступная группа похитителей людей.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, этническая группировка «специализировалась» на дерзких похищениях с целью выкупа.

Читайте такжеВ Кривом Роге похитители 20-летнего парня требовали за него 100 тысяч гривень, а потом убили

«Запросы этих «заезжих туристов» начинались от сотни тысяч долларов. В ноябре 2017 года в полицию поступило обращение о пропаже человека. Позже родственникам поступил звонок от похитителей и сума выкупа - 200 тыс. долларов», - сообщил Головин.

В результате совместных действий правоохранители установили шестерых непосредственных похитителей: четверых из них задержали, двое - в розыске.

По словам Головина, проведено более 30 обысков при участии спецподразделения КОРД.

Шести злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Относительно четырех задержанных судом Одессы избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-15 марта правоохранителями проводились оперативно-следственные действия в уголовном производстве по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной преступной группой.

Во время санкционированных обысков правоохранители по месту жительства подозреваемых обнаружили и изъяли арсенал оружия и наркотики.

Среди изъятого: пулемет «Горюнова», пакеты с патронами различного калибра, автомат «АКС 5,45» и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты и тротиловая шашка.