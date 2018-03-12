В Харькове задержали владельца крупной сети магазинов в "ДНР"

Мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на временно оккупированной территории Донецкой области

Сотрудники СБУ задержали бизнесмена из так называемой «ДНР» за финансирование терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оперативники спецслужбы установили, что мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донетчины.

"Коммерсант наладил механизм поставок продуктов питания и табачных изделий по территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является «действующим депутатом» Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших плательщиков налогов в «бюджет» псевдореспублики", - говорится в сообщении.

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Задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и в местах проживания его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У дельца также обнаружено пятьдесят тысяч долларов США, сто пятьдесят тысяч гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали бизнесмена по подозрению в обеспечении медикаментами боевиков террористической организации "ДНР".