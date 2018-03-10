Трагедия в Кировоградской области: во время пожара погибли трое маленьких детей (видео)

Мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.

В Кировоградской области во время пожара погибли трое детей. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар возник сегодня в селе Верблюжка Новгородковского района.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 кв.м.

Во время тушения огня были найдены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 года рождения.

Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.

Силами пожарных и местной пожарной команды пожар был ликвидирован.

Причины возгорания и смерти детей устанавливают специалисты.