Трагедия в Кировоградской области: во время пожара погибли трое маленьких детей (видео)
20:31, 10 марта 2018Происшествия
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Мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.
Пожарные нашли тела детей в доме \ фото УНИАН
В Кировоградской области во время пожара погибли трое детей. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар возник сегодня в селе Верблюжка Новгородковского района.
На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 кв.м.
Во время тушения огня были найдены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 года рождения.
Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.
Силами пожарных и местной пожарной команды пожар был ликвидирован.
Причины возгорания и смерти детей устанавливают специалисты.
Трое маленьких детей погибли в огне на Кировоградщине
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