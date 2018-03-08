В центре Одессы во время задержания «барсеточников» пострадали трое полицейских

Преступники пытались скрыться на автомобиле и совершили наезд на полицейских.

Вчера, 7 марта, в центре Одессы во время задержания «барсеточников» возле рынка «Привоз» пострадали трое полицейских.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, пострадавших правоохранителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки «Мигрант» полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. После просьбы выйти из машины, преступники пытались скрыться и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей травмированы.

Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей - 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года - задержали и доставили в Приморский отдел полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 марта, в центре Одессы, возле рынка «Привоз», полиция с применением оружия задержала группу так называемых воров-«барсеточников».