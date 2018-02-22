В Киеве мужчина, узнав, что его жена хочет развестись, ударил ножом адвоката и выбил зуб прохожему

Мужчина пришел на встречу с женой пьяным и решил, что вместо адвоката она привела с собой нового избранника.

В районе станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина ранил двух человек ножом и выбил зуб одному из них. Злоумышленника разыскивают.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, причиной инцидента стал развод. "Женщина решилась развестись с мужем, с которым уже достаточно долгое время не проживает вместе. На 20:00 назначила встречу на Женой Окипной, 10, но пришла не сама. На встречу взяла с собой адвоката, который, в свою очередь, уже подготовил нужные бумаги", - говорится в сообщении.

"Почти бывший муж оказался немного навеселе и не очень понял что происходит. Видит - жена пришла с каким-то мужчиной, который тыкает какие-то думаги и говорит о разводе. Не выдержал и ударил ножом в шею правозащитника. Со стороны это увидел небезразличный мужчина, который подбежал помочь и начал размахивать ногами, за что и получил ножевое ранение в ногу, и выбитый зуб", - сообщает Киев Оперативный.

Как только на место приехала первая бригада скорой помощи - нападающий убежал. Адвоката срочно госпитализировали, неравнодушному - на месте оказали помощь. Личность, место жительства и круг общения был установлен сразу, а потому задержать беглеца будет делом времени.