Бежал 15 км через поля босиком: на Хмельниччине полиция задержала незадачливого вора-рецидивиста

Задержанный 46-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

В Хмельницкой области полиция 15 км преследовала грабителя, который бежал через поля босиком.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что задержанный 46-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Как оказалось, мужчина еще находился в розыске в соседней области за совершение кражи.

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Как сообщается, вчера, 21 февраля, после 22:00 он зашел в летнюю кухню 35-летней жительницы села Новая Гребля в Волочисском районе. Вор пытался украсть продукты питания, но хозяйка застала его на месте преступления, после чего он оттолкнул женщину и поспешно скрылся с места происшествия в направлении сел соседнего района.

Потерпевшая сразу же позвонила в полицию. На границе двух районов правоохранители обнаружили следы злоумышленника. Тот убегал без обуви, поскольку ботинки потерял на месте преступления.

Чтобы оторваться от полицейских грабитель бежал по пересеченной местности через поля. Патрульные оставили служебные автомобили на обочине и около 15 километров преследовали беглеца. Задержали его в сеновале на заброшенном хозяйстве в селе Гаевка Теофипольского района. Полицейские отвезли злоумышленника в отделение для проведения необходимых следственных действий.

Теперь преступнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошла стрельба, ранен мужчина.