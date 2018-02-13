В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина (фото)

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого правонарушитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В Киеве произошла стрельба - во время конфликта с 24-летним парнем злоумышленник достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро.

Как сообщает полиция, начато уголовное производство. Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт, в результате которого правонарушитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Потерпевший получил касательные ранения.

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"Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия, это – 26-летний киевлянин. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование. Потерпевшего с ранениями плеча и бедра забрала «скорая». Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения.

Ранее в Киеве на Позняках произошла драка со стрельбой.