Задержан заместитель начальника Харьковского пограничного отряда

Правоохранители подозревают начальника пограничной комендатуры в совершении ряда преступлений.

В Харьковской области по подозрению в совершении ряда преступлений задержали заместителя начальника Харьковского пограничного отряда.

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Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, заместитель начальника Харьковского пограничного отряда - начальник пограничной комендатуры быстрого реагирования Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины вчера, 16 февраля.

Подозреваемый П., «привлекая к противоправным действиям других военнослужащих, организовал преступную схему получения неправомерной выгоды за внесение ложных сведений в официальные документы и автоматизированные системы относительно необоснованного пересечения государственной границы Украины отдельными лицами».

По данным Лысенко, в ходе следствия также исследуются обстоятельства действий должностного лица ГПСУ в интересах лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористических организаций.

«Решается вопрос об уведомлении П. о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины и избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей», - написал Лысенко.

Устанавливаются другие должностные лица, причастные к совершению преступления.