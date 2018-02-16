Под Киевом автобус с военными попал в ДТП (фото, видео)
Микроавтобус с военными врезался в легковое авто и перевернулся на Водопроводе на выезде из Киева в сторону Вышгорода.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
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"Ужасная авария произошла только что в районе путепровода на выезде из Киева в сторону Вышгорода. Микроавтобус Volkswagen, в котором находились военные) протаранил Mitsubishi", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без пострадавших не обошлось. Сейчас причины аварии и информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта сильно затруднено.
Ранее одни пользователи соцсетей писали, что на выезде из Вышгорода перевернулась маршрутка, другие, что в автобусе ехали военные. Также сообщалось, что на место аварии прибыли 4 "скорых".