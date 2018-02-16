На выезде из Вышгорода произошло ДТП с бусом, соцсети сообщают о четырех "скорых" на месте аварии (фото)

На данный момент неизвестны подробности аварии на выезде из Вышгорода.

На выезде из Вышгорода Киевской области произошло ДТП, в результате которого перевернулся бус. На фото видно искореженное легковое авто, очевидно, в результате столкновения.

Авария произошла в районе водогонского путепровода, сообщается в Facebook-паблике Вышгорода.

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На данный момент неизвестны причины ДТП. В комментариях под постом одни пользователи утверждают, что перевернулась маршрутка, другие, что в бусе ехали военные. Также сообщается, что на место аварии прибыли 4 "скорых".

Как сообщал УНИАН, в Киеве авто врезалось в отбойник и с 10-метровой высоты упало на пешеходный переход, есть раненые.