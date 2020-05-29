В Японии заявили о начале второй волны COVID-19
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна смертельной коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил телеканал NHK.
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По его словам, специалистам уже дано указание тщательно отследить пути распространения вируса и провести ПЦР-тестирование всех людей, которые находились в контакте с заболевшими.
Для недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Китакюсю с 31 мая по 18 июня будут вновь закрыты 119 городских объектов. Мэр также попросил владельцев заведений отказаться от проведения частных мероприятий.
За последние шесть дней в Китакюсю были выявлены 43 новых случая коронавирусной инфекции.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро пятницы, 29 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 360 308 человек. В то же время, выздоровели 2 415 960.
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