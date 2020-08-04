В Германии заявили о наступлении второй волны коронавируса

Наступление второй волны коронавирусной инфекции в Германии выражено более слабо по сравнению с первой.

В Германии началась вторая волна коронавируса.

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Об этом сообщила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine, передает medikforum. Число новых случаев заражения последовательно растет, отметила эксперт.

По словам Йона, наступление второй волны коронавирусной инфекции в Германии выражено более слабо по сравнению с первой, пик которой наблюдался в период март-апрель. О развитии очередной волны COVID-19, заметила она, говорит растущее количество диагностируемых случаев.

«С этим растет и опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», - поделилась мнением эксперт.

Как сообщал УНИАН, до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о признаках наступления второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, наблюдаемой сейчас в Европе.

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