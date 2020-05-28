Врачи рассказали, почему нельзя срезать плесневелую часть хлеба, а остаток есть

Плесень содержит яд, который ведет к мутации клеток и развитию опасного заболевания.

Появление плесени на хлебе – ситуация досадная. Особенно, если вы собрались пообедать и в последний момент заметили, что хлеб успел слегка подпортиться.

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Некоторые не слишком переживают по этому поводу, срезают плесневелую часть, а остальное употребляют в пищу. Однако, делать этого категорически нельзя.

Дело в том, что плесень - это грибы с видимыми спорами на поверхности органических субстратов и микроскопическими корнями внутри. То есть видимая нам плесень – это только малая часть айсберга. К тому времени, как грибок прорастает наружу, споры уже пронизали всю внутреннюю часть продукта, полностью его испортив, передает medikforum.

Врачи запрещают употребление такого хлеба. Споры плесени содержат миотоксин, имеющий свойство вызывать пищевое отравление. Но даже не только в этом кроется опасность. Накапливание миотоксинов в организме человека ведет к мутации клеток и как следствие, к онкологии.

Поэтому заплесневелый хлеб следует немедленно отправлять в мусорное ведро. Им нельзя даже кормить животных и птиц. На их организм плесень действует точно так же, как и на человеческий.

К тому же птиц вообще не следует кормить хлебом. Особенно черным и дрожжевым. Хлеб дает им ложное ощущение сытости и тяжело переваривается.

Лучше использовать для прикорма птиц крупы, даже, если в них уже успели поселиться вредители. Можно давать сухарики, но только не из ржаного хлеба.

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