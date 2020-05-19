Похудение и не только: названы несколько полезных свойств воды с лимоном

Многие употребляют воду с лимоном из-за похудения, считая, что такое сочетание позволит быстрее избавиться от ненужных килограммов. Но это не единственный плюс напитка.

Достаточное количество воды улучшает работу организма, делает кожу красивее и свежее. Кишечник и другие системы желудочно-кишечного тракта будут работать без сбоев. Добавив к воде лимон, получается очевидная польза для тела. Многие люди употребляют воду с лимоном из-за похудения, считая, что такое сочетание позволит быстрее избавиться от лишни килограммов. Но это не единственный плюс напитка.

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Как сообщает medikforum, прежде всего вода с лимоном укрепляет иммунную систему. В составе лимона имеется витамин С, позволяющий существенно укрепить иммунную систему, стимулировать её активную работу. Напиток дарит антибактериальный эффект, помогая справляться с различными инфекциями, болью в горле. Немаловажно, что вода с лимоном позволит быстрее заживить раны.

Польза 2: очищение кожи. Напиток обладает удивительным действием, улучшающим свойства кожи. Он позволяет очистить ее, оказать антисептическое действие. Как итог – устраняются угри, ожоги, экземы. Старение кожи замедлиться при регулярном употреблении лимонной жидкости.

Польза 3: устранение проблем с пищеварением. Некоторые проблемы с пищеварительной системой можно устранить легким способом. Пить воду с лимоном. Она способствует устранению изжоги, тошноты, вздутия живота. При переедании разрешается выпить стакан воды с соком половины лимона. Пропадут тяжесть в желудке в кратчайшие сроки.

Польза 4: избавление от лишних килограммов. Нельзя обойти стороной данное полезное свойство, самое известное из всех. Объясним, как работает кислый напиток в этой связи. Вода с лимоном позволяет сбросить лишний вес, похудеть, очистить организм от шлаков и токсинов. К тому же она отлично утоляет жажду, снижает аппетит. Перед сном не следует наедаться, когда очень хочется – лучше выпить стакан полезного напитка, который пойдёт на пользу фигуре.

Польза 5: нормализация показателей давления. Вода с цитрусовым фруктом приводит в норму кровяное давление, очищает кровь. Высокое содержания калия в лимоне делает жидкость идеальным средством для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же устраняет тошноту, головокружение.

Польза 6: успокоение. Жидкость приводит к успокоению нервов, снижению депрессии и устранению психологического стресса.