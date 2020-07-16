Впервые за десятилетия: пандемия COVID-19 приостановила вакцинацию детей в мире

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, три четверти из 82 стран, которые принимали участие в исследовании, сообщили о том, что приостановили вакцинацию в связи с COVID-19.

Пандемия привела к приостановке программ иммунизации во многих странах, из-за чего многие дети не смогли получить комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша – впервые за почти три десятилетия.

Подробную инфографику об охвате прививками детей по всему миру опубликовали на сайте UNICEF, пишет 24 канал.

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"До начала пандемии COVID-19 основные прививки – от дифтерии, коклюша, столбняка и кори – получали только 85 процентов детей, а 14 млн детей не были защищены от этих болезней. Преимущественно в странах Африки. Но с появлением коронавируса ситуация только ухудшилась", – говорится в сообщении.

Так, уже в первые четыре месяца 2020 года значительно сократилось количество детей, которые получили комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша, такое произошло впервые за последние 28 лет.

Вакцинация – это один из самых мощных инструментов в области здравоохранения, который существенно помог решить вопрос детской смертности.

"Пандемия грозит свести эти достижения на нет. Вакцинацию можно провести в безопасных условиях даже во время пандемии. Мы призываем все страны сделать все для того, чтобы программы вакцинации продолжались", – заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

По меньшей мере 30 кампаний вакцинации от кори либо уже прерваны, либо под угрозой прекращения, что, вероятно, обернется новыми вспышками болезни.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, три четверти из 82 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о том, что приостановили вакцинацию в связи с COVID-19.

Даже там, где есть возможность сделать прививку, люди порой не могут добраться до клиники из-за перебоев с транспортом в связи с введенными ограничениями, из-за страха заразиться вирусом, или просто не могут себе этого позволить из-за нехватки средств.

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