Разработчики уже оправдались за курьезную ситуацию.

В Алтайском крае России трое медиков из 42, которым ранее сделали "прививки" от коронавируса, подхватили эту инфекцию.

Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Несмотря на это, там нашли оправдание такой ситуации: говорят, что не успели пройти необходимые сроки. Это называют единственной возможной причиной заражения медиков.

Читайте такжеHandelsblatt: В России коронавирусом заразился депутат, испытывавший расхваленную Путиным вакцину

"По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел", - говорится в сообщении.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V": что известно

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестовали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что оно вообще работает.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован