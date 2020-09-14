Исследователи утверждают, что фармакологические компании сейчас должны быть более открытыми в вопросе результатов испытаний вакцин, чтобы убедить людей делать прививки.

На прошлой неделе мир узнал, что тщательные клинические испытания вакцины от коронавируса были остановлены из соображений безопасности. На следующее утро исполнительный директор компании-разработчика сказал, что у человека, который принял вакцину, появились серьезные неврологические симптомы.

Читайте такжеКанада и Евросоюз хотят бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллектаНо эти слова прозвучали не публично. Директор компании AstraZeneca Паскаль Сориот сказал их на закрытой встрече, организованной инвестиционным банком J.P. Morgan. Об этом пишет New York Times. В воскресенье утром AstraZeneca объявила о возобновлении клинических испытаний в Великобритании. Но компания до сих пор ничего не сказала о медицинском состоянии пациента. Она не опубликовала текст объяснений Сориота, которые от озвучил инвесторам. Мир узнал о его словах только благодаря изданию STAT. Позже аналитик J.P. Morgan подтвердил их.

Другой лидер гонки вакцин от COVID-19 компания Pfizer тоже выступила с подобным чрезвычайно сдержанным заявлением в воскресенье. Компания решила расширить свои клинические испытания, чтобы привлечь к ним еще несколько тысяч добровольцев. Однако, она не сообщила никаких деталей своих планов. В частности, в Pfizer не объяснили, по каким критериям компания будет определять эффективность вакцины в ходе своих еще более масштабных исследований.

Это нормально, что производители лекарств держат в секрете детали клинических испытаний, пока они не закончатся. Так они тщательно охраняют свою интеллектуальную собственность и конкурентное преимущество. Но New York Times отмечает, что наступили чрезвычайные времена. Независимые ученые и эксперты из сферы здравоохранения выступают с гневным протестом против такой секретности и требуют большей открытости компаний в разгар пандемии. Ведь коронавирус убил только в США более 193 тысяч человек.

Читайте такжеВ мире за сутки значительно упало количество новых инфицированных коронавирусомАмериканские эксперты отмечают, что граждане страны имеют право знать детали клинических испытаний вакцин. Ведь федеральное правительство США инвестировало миллиарды долларов в разработку таких препаратов и заключило предварительные соглашения на покупку прививок, как только они будут одобрены. Кроме того, прозрачность компаний также может усилить общественное доверие к вакцинам от коронавируса. Это приобрело особое значение во времена, когда все большее количество американцев боятся, что президент Дональд Трамп надавит на федеральные органы, чтобы они одобрили вакцину до того, как ее безопасность и эффективность будут доказаны.

"Доверия очень не хватает. И чем больше они смогут показать, тем лучше для всех нас", - сказал кардиолог и исследователь Йельского университета доктор Харлан Крумхолц. Он уже много лет пытается убедить фармакологические компании делиться данными своих исследований с более широкими научными кругами.

На прошлой неделе 9 фармакологических фирм включая AstraZeneca и Pfizer объявили о намерении "придерживаться принципов науки" и тщательно проверять любую вакцину против коронавируса. Это был довольно необычный пакт среди конкурентов. Но ученые указывают на то, что в этом их заявлении нет никаких обещаний делиться критическими данными об исследовании с обществом и научным миром.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, какие категории украинцев в первую очередь получат вакцину от COVID-19В США три компании проводят расширенные клинические испытания вакцин от коронавируса. Ни одна из них не обнародовала протоколы и планы статистических анализов этих испытаний. Если бы они это сделали, у независимых ученых появилась бы возможность проверить, насколько хорошо были организованы испытания. Также они могли бы привлекать к ответственности компании за отступление от своих же планов. В некоторых случаях критические данные об организации испытаний так и не были обнародованы.

"У нас в новейшей истории еще не было столь важных и серьезных клинических испытаний. Поэтому все должно происходить прозрачно", - сказал профессор молекулярной медицины доктор Эрик Топол.

Читайте такжеBloomberg: Вакцина от коронавируса спасет мир только при одном условииNew York Times отмечает, что доверие общества к выводам фармакологических компаний и федеральных органов будет играть критическую роль в том, чтобы американцы вообще согласились принимать вакцины от коронавируса. Опрос, проведенный Kaiser Family Foundation, показал, что 62% жителей США боятся делать прививки. Они боятся, что Управление по продовольствию и медикаментам одобрит вакцину от коронавируса под политическим давлением президента Дональда Трампа. И это произойдет до того, как ученые подтвердят безопасность и эффективность препарата.

Вакцина от AstraZeneca: что известно

6 сентября фармацевтический гигант AstraZeneca приостановил испытания вакцины от коронавируса из-за "непонятной болезни" у одного из добровольцев.

Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

Главный инфекционист США призвал не спешить с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, прежде чем будет доказана ее эффективность - плохая идея.

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Перевод: Лесь Дымань