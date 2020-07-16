В ВОЗ обеспокоились снижением уровня вакцинации детей

В организации заговорили о новой угрозе.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН обеспокоены тем, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и перебоями с доставками препаратов снизился уровень вакцинации детей.

Читайте такжеМир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19 - глава ВОЗОб этом отмечается в заявлении организаций.

«ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили о вызывающем обеспокоенность снижении числа детей, которые получают необходимые для жизни вакцины в мире», – говорится в заявлении.

Отмечается, что такое сокращение ставит «под угрозу тяжело завоеванный прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков».

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, пандемия поставила под угрозу этот успех: «Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, которых можно было бы избежать, могут иметь более значительные последствия, чем сама пандемия».

Ранее УНИАН писал, что в США планируют выпустить вакцину от коронавируса до конца лета.

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