В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Там отметили, что население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая.

Читайте также"Марионетка Китая": Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум из-за коронавируса

Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности, отметила Вуйнович. По ее словам, странам важно рассмотреть свои возможности в том случае, если инфекция снова начнет расти.

Представитель ВОЗ напомнила о важности быстрее идентифицировать зараженных, круг их общения, после чего лечить и наблюдать людей в изоляции.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.