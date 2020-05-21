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В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

06:36, 21 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация \ REUTERS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая.

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Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности, отметила Вуйнович. По ее словам, странам важно рассмотреть свои возможности в том случае, если инфекция снова начнет расти.

Представитель ВОЗ напомнила о важности быстрее идентифицировать зараженных, круг их общения, после чего лечить и наблюдать людей в изоляции.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

инфографика УНИАН

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