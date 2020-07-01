"Кроликовирус": на юге США распространяется опасная болезнь

Впервые вирус зафиксировали еще 35 лет назад в Китае.

В семи штатах на юге США стремительно распространяется новая опасная болезнь, которая на сегодня поразила тысячи домашних кроликов – так называемая «кроличья лихорадка» (RHDV2).

Об этом сообщает Science alert.

Как только животное заразилось, вирус инкубирует всего три дня. Некоторые кролики начинают терять аппетит и энергию, хоть и не проявляют других симптомов перед смертью.

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Наконец, органы кроликов – печень и селезенка – критически повреждаются, и их кровь прекращает правильно сворачиваться. Смертность – почти в 90% случаев.

Выздоровевшие кролики становятся серьезной опасностью для других, потому что они продолжают распространять вирус в течение еще 2 месяцев. RHDV2 переносится через кровь, мочу и фекалии.

При этом ученые уверяют, что для человека «кроличья лихорадка» опасности не представляет.

С апреля Министерство сельского хозяйства США подтвердили летальные случаи уже в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и Техасе. От недуга пострадал и запад Мексики.

Впервые вирус зафиксировали еще 35 лет назад в Китае. Эта вспышка RHDV2 в Штатах уже четвертая за всю историю.

Как сообщал УНИАН, исследование на COVID-19 в итальянской коммуне Во, где было протестировано большинство местных жителей, показывает важность бессимптомных случаев.

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