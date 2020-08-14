В Китае следы COVID-19 обнаружили в замороженной еде

COVID-19 нашли во внешней упаковке замороженных креветок из Эквадора.

В двух городах Китая обнаружили следы COVID-19 в грузах импортных замороженных продуктов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Первый образец был взят с поверхности замороженных куриных крылышек, ввезенных в южный город Шэньчжэнь из Бразилии. Власти Шэньчжэня определили, что курица происходит с завода, принадлежащего компании Aurora, третьему по величине экспортеру мяса птицы и свинины Бразилии.

Органы здравоохранения Шэньчжэня отследили и проверили всех, кто мог контактировать с потенциально зараженными продуктами питания, и все результаты на COVID-19 были отрицательными.

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Бразильская компания Aurora заявила, что не была официально уведомлена китайскими властями о предполагаемом заражении ее продукции. Компания принимает все возможные меры для предотвращения распространения коронавируса. Министерство сельского хозяйства Бразилии запрашивает разъяснения у китайских властей.

Кроме того, следы коронавируса были также обнаружены в образцах внешней упаковки замороженных эквадорских креветок, продаваемых в северо-западном китайском городе Сиань.

Упомянутые случаи вызывают новые опасения касательно вероятности попадания коронавируса в пищевую цепочку.

Вирусы могут выжить до двух лет при температуре минус 20градусов по Цельсию.

Вместе с тем в заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и сельского хозяйства США говорится, что "нет никаких доказательств того, что люди могут заразиться COVID-19 через продукты питания или упаковку продуктов".

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