В Китае обнаружили новый вирус, что может повлечь еще одну пандемию - СМИ

Носителями нового вируса являются свиньи, пока он не очень опасен, но ученые не исключают, что он может мутировать.

Ученые идентифицировали в Китае новый штамм вируса гриппа, что может привести еще одну пандемию.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что хотя сейчас этот вирус не является слишком опасным, но может мутировать.

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Вирус появился совсем недавно, его носителями являются свиньи, но им могут заразиться и люди.

Ученых беспокоит, что вирус может мутировать, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, а это может привести к новой пандемии.

По словам исследователей, хотя в настоящее время ситуация еще не стала угрожающей, новый вирус имеет все характеристики, свидетельствующие о высокой приспособленности к заражению человека.

Отмечается, что последняя массовая эпидемия вируса похожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа в 2009 году, которая началась из Мексики (получил название A/H1N1pdm09).

Особенность нововыявленного вируса заключается в том, что он совершенно новый, и люди либо имеют низкий иммунитет против него, либо не имеют вовсе.

По данным медиков, сейчас этот вирус, который назвали G4 EA H1N1, еще не представляет слишком большой угрозы, но его надо внести в список вирусов, за развитием которых обязательно надо следить.

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