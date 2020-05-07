Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую коронавирус
Итальянские ученые смогли создать вакцину, которая полностью нейтрализует коронавирус.
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Исследователи провели эксперимент на мышах и он оказался успешным. После введения действующего вещества у мышей выработались антитела, способные противостоять заражению COVID-19.
Антитела действуют настолько эффективно, что не позволяют связываться клеткам коронавируса с клетками и человека, делая его полностью невосприимчивым к недугу.
Разработчики вакцины рассказали, что планируют приступить к ее тестированию на людях уже осенью, передает medikforum. "Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", - отметили ученые.
Как сообщал УНИАН, за сутки в мире выявили более 90 тыс. новых больных COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 3,7 млн зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.
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