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Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую коронавирус

08:20, 07 мая 2020
Зарубежные новости
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Исследователи провели эксперимент на мышах и он оказался успешным / Фото: newsru.co.il

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Исследователи провели эксперимент на мышах и он оказался успешным. После введения действующего вещества у мышей выработались антитела, способные противостоять заражению COVID-19.

Антитела действуют настолько эффективно, что не позволяют связываться клеткам коронавируса с клетками и человека, делая его полностью невосприимчивым к недугу.

Разработчики вакцины рассказали, что планируют приступить к ее тестированию на людях уже осенью, передает medikforum. "Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", - отметили ученые.

Как сообщал УНИАН, за сутки в мире выявили более 90 тыс. новых больных COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 3,7 млн зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.

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