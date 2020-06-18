Ученые выяснили, что физические нагрузки ежегодно спасают 4 миллиона жизней

Исследователи смогли оценить общее число предотвращаемых с помощью спорта ранних смертей. Оно составило 15% от общемировых показателей или около 4 млн человек ежегодно.

Исследование показало, что только в одной Великобритании физические нагрузки спасают от преждевременной смерти по 26 600 человек ежегодно. При этом в мире это число составляет около 4 млн.

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Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире. В одной Великобритании, где и проводилось исследование, это 26 600 человек ежегодно. Расчеты проводили исследователи из университетов Кембриджа и Эдинбурга. Они убеждены, что слишком большое внимание сегодня в мире уделяется негативным последствиям для здоровья сидячего образа жизни. Вместо того, чтобы постоянно говорить людям о том, что они умрут, сидя на диване, врачам следует рассказывать о том, как долго люди смогут прожить, если сохранят физическую активность.

Человечество должно получать не негативную, а позитивную информацию о спорте. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Lancet Global Health, передает medikforum. Они спрогнозировали количество смертей, которые можно предотвратить в случае сохранения адекватного количества физической активности. Установлено, что лишь 64% граждан Великобритании соблюдают рекомендованный уровень - 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю. Остальные, к сожалению, до этих показателей и не дотягивают.

Комбинируя эту информацию с предварительными оценками относительных рисков преждевременной смерти у людей физически активных и неактивных, исследователи смогли оценить общее число предотвращаемых с помощью спорта ранних смертей. Оно составило 15% от общемировых показателей или около 4 млн человек ежегодно. Преждевременной называется смерть в возрасте до наступления верхнего порога средней продолжительности жизни в той или иной стране. Эти показатели в каждом государстве устанавливаются индивидуально.

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