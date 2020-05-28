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Трамп назвал COVID-19 "подарком из Китая"

19:58, 28 мая 2020
Зарубежные новости
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Дональд Трамп / фото REUTERS

Он констатировал, что этот вирус «шагает» по всей планете.

По мнению американского лидера, COVID-19 — «очень плохой «подарок» из Китая».

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Ранее Трамп неоднократно обвинял КНР в попытке скрыть масштаб угрозы новой коронавирусной инфекции, после того как в стране началась эпидемия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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