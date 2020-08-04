Science: Ученые выяснили, как часто нужно делать тесты на COVID-19 для отмены карантина

По их мнению, работу школ, заводов и офисов можно будет безопасно восстановить, если радикально изменить подход к проведению тестов.

Несмотря на то, что США нарастили масштабы проведения тестов на коронавирус со 100 тысяч в неделю в середине марта до более чем 5 миллионов в неделю во второй половине июля, стране все еще не удалось обуздать распространение болезни.

Теперь эксперты в сфере диагностики, эпидемиологи и чиновники органов здравоохранения призывают радикально изменить стратегию тестирования. По их мнению, она должна охватывать не только людей, у которых есть симптомы или контактировавших с больными. Как пишет Science, эксперты советуют перейти к проверке всего населения страны, используя более быстрые, дешовые и иногда менее точные тесты.

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Благодаря возможности выявить и изолировать зараженных людей быстрее, по мнению пропонентов, можно будет замедлить распространение коронавируса. А это ключевое условие для безопасного восстановления работы школ, заводов и офисов.

Президент Rockefeller Foundation Раджив Шах сказал, что нужно сосредоточиться на "мощном повышении возможности проводить недорогие тесты, чтобы выявить людей, которые распространяют вирус без симптомов». По его словам, в США сегодня таких тестов проводят слишком мало. Эпидемиолог из Университета Иллинойса Ребекка Смит соглашается. По ее словам, нужно создать возможность проведения быстрых и частых проверок. Это могут быть упрощенные версии доступных сегодня тестов РНК или новые средства, которые обнаруживают вирусные белки.

Сегодня тесты на COVID-19 основываются в основном на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эта техника увеличивает концентрацию генетического материала вируса, что позволяет его легко обнаружить. При условии правильного проведения, такие тесты могут быть очень точными. Это важно для принятия решений по лечению отдельных пациентов. Но тесты ПЦР стоят около 100 долларов за один, требуют специальной техники и реактивов, а результатов обычно приходится ждать примерно один-два дня. А из-за повышения случаев заражения в США это время ожидания затягивается до двух недель.

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А тем временем, инфицированные люди, которые не знают наверняка о своем состоянии, взаимодействуют с другими людьми и распространяют коронавирус. И если к моменту получения результатов инфекционный период у них проходит, то изоляция зараженных не сильно поможет.

"Это как вызвать пожарных, когда ваш дом уже сгорел дотла", - сказал эксперт Йельской школы общественного здоровья Дэвид Палтил.

24 июля исследование, опубликованное на medRxiv, указало на негативную сторону медленного тестирования. Исследователь из Центра контроля и профилактики заболеваний провинции Хунань Шисян Ху вместе с коллегами проследили за 1179 людьми, у которых обнаружили SARS-CoV-2 в период с января по апрель. Кроме того, они провели тесты для 15648 людей, с которыми они контактировали. В эту категорию попали те, кто приближался к больным на расстояние одного метра за два дня до и через 14 дней после появления симптомов. Оценив, как и когда люди заражались, ученые смогли определить, что чаще всего передача вируса происходит за 1,8 дня до начала симптомов.

Таким образом, исследование указало на то, что проводить тесты только после появления симптомов и выдавать больным их результаты спустя дни или недели совсем не помогает замедлить распространение вируса. К такому выводу пришел математик из Университета Колорадо Дэниэл Ларремор.

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Он вместе с коллегами создали модель, которая показала выгоду от более частого проведения тестов, даже если они не так эффективны. Согласно модели, быстрые тесты нужно проводить каждые три дня. При этом люди, чьи результаты оказались положительными, должны быть изолированными. Это должно помочь не допустить 88% случаев передачи коронавируса. Если проводить тесты каждые две недели, это может помочь сократить распространение вируса приблизительно 40%.

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