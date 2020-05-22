"Смертность в 60 раз выше, чем от гриппа": израильский врач указал на главную угрозу COVID-19

Он сообщил, что главным вызовом медицинской системе стала необходимость длительной вентиляции легких для людей с тяжелым течением COVID-19.

SARS-CoV-2 – однозначно не обычный сезонный вирус и смертность от него значительно больше смертности от гриппа.

Об этом заявил в интервью изданию "ГОРДОН" реаниматолог, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии Первого медицинского центра Тель-Авива Иегуда Леви.

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"От гриппа смертность – 0,1–0,2%. От коронавируса на этом этапе – 6,7–6,8%. То есть в 60 раз выше. Элементарная математика. Уже поняли, что это не грипп? Я как кардиолог, который работает в интенсивной терапии, видел много больных с коронавирусом. 4-5% всех больных сталкиваются с фатальными проблемами из-за коронавируса. И в этой категории тяжелых пациентов смертность достигает 70-75% – огромные цифры для медицины. Поэтому однозначно это не обычный вирус", – подчеркнул Леви.

Он сообщил, что главным вызовом медицинской системе стала необходимость длительной вентиляции легких для людей с тяжелым течением COVID-19.

"Пациенты с коронавирусом на аппарате ИВЛ находятся минимум две-три недели, тогда как с другими диагнозами – два-три дня, максимум неделю. И это самый проблематичный момент. Ранее мы не сталкивались с необходимостью такого длительного пребывания пациентов на искусственной вентиляции. Именно этот момент стопорит медицинскую систему, не дает возможности передохнуть, увеличивает расход ресурсов. Пациенты долго занимают и аппарат, и место, а потом долго лечатся в реабилитационных центрах. Это приводит к заполнению медцентров. Все остаются у разбитого корыта: нет мест, много больных, которых некуда деть, нет аппаратов. И что происходило в Италии? Приняли закон, чтобы пациентов в возрасте от 60 лет не лечили на ИВЛ, чтобы они умирали. Катастрофа для ХХІ века. Но это реалии жизни", – отметил врач.

По состоянию на 22 мая в Украине коронавирус подтвердили у 20 148 человек. За прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 442 человека.

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