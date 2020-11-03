Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.
Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy, пишет Обозреватель со ссылкой на MedicalXpress.
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Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели исследование, в котором приняли участие 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа.
Экспертам удалось определить семь групп проявлений легкой формы COVID-19:
- симптомы "гриппа";
- симптомы "простуды";
- боль в суставах и мышцах;
- воспаление глаз и слизистых оболочек;
- проблемы с дыханием;
- желудочно-кишечные проблемы;
- потеря обоняния и вкуса.
Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две – к органоспецифическим. По их мнению, такое разделение поможет правильно диагностировать первичное заболевание.
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Также отмечается, что легкая форма COVID-19 оставляет явные изменения в иммунной системе, заметные в течение десяти недель с момента заражения. Речь идет о низких уровнях гранулоцитов в крови. Это указывает на то, что иммунная система активно борется с болезнью даже после выздоровления.
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