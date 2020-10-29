Отмечается, что российскую "вакцину" испытали лишь на нескольких десятках здоровых молодых людей.

В России препарат "Спутник", который представили как вакцину против коронавируса (COVID-19) не прошел должных клинических испытаний.

Читайте такжеВ Кремле рассказали, будут ли колоть Путину российскую вакцину от коронавирусаОб этом в интервью "Фактам" рассказал академик НАН Украины Сергей Комиссаренко. Он отметил, что российскую "вакцину" испытали лишь на нескольких десятках здоровых молодых людей.

"Понятно, что этого совершенно недостаточно, поэтому Всемирная организация здравоохранения негативно отреагировала на старт вакцинирования "Спутником". Россияне только планируют третью стадию испытаний с окончанием уже в 2021 году и с привлечением десятков тысяч добровольцев, в том числе в Иране, который является одним из мировых лидеров по количеству заболевших COVID-19", – сказал он.

Также Комиссаренко выразил надежду, что Украина не войдет в число стран, где Россия намерена испытывать свою "вакцину".

Российская вакцина от коронавируса: что известно

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции". Испытывать вакцину также будут на жителях Беларуси, куда в конце сентября уже завезли первую партию.

Ученые обеспокоены, что намерение России ввести вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

В Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

Стало известно, что некоторые добровольцы, которые испытывали российскую вакцину от коронавируса, заболели COVID-19.

В конце сентября в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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Автор: УНИАН