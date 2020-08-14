Ученые развеяли миф о том, что подросткам лучше дать попробовать алкоголь при родителях

Предоставление родителями алкоголя приводило к повышенному риску запоя и негативному влиянию спустя год по сравнению с отсутствием алкоголя в меню ​​​​​​​подростков.

В новом отчете Национального исследовательского центра по наркотикам и алкоголю Австралии, не было обнаружено никаких доказательств того, что употребление алкоголя подростками в небольших количествах при родителях, позволяет избежать вреда от алкоголя в дальнейшем.Читайте такжеПиво поможет защититься от старческого слабоумия - ученые

Ведущий автор исследования, Александра Эйкен, отмечает: «Хотя многие родители могут давать своим несовершеннолетним детям алкоголь в небольших количествах, стремясь снизить вред от дальнейшего употребления, результаты показывают, что предложение алкоголя способствует риску неблагоприятных исходов», передает medikforum.

Для исследование использовались данные когорты из 1,9 тыс. подростков и их родителей, за которыми следили в течение семи лет.

«Предоставление родителями алкоголя приводило к повышенному риску запоя и негативному влиянию спустя год по сравнению с отсутствием алкоголя в меню подростков. По мере увеличения количества предлагаемого алкоголя, увеличивался и риск неблагоприятных исходов», - подчеркивает Эйкен.

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