The Atlantic: Коронавирус останется навсегда

Независимо от того, что произойдет сейчас, опасный вирус будет продолжать распространяться по миру.

Коронавирус, который вызывает болезнь под названием COVID-19, заразил более 16,5 миллионов человек на шести континентах. Он теперь свирепствует в странах, где никогда его не было и снова на подъеме в тех, которые уже от него пострадали.

Если хоть когда-то был момент, когда коронавирус еще можно было сдержать, то он, вероятно, уже давно прошел. Существует один результат, который кажется вполне окончательным: вирус никогда не исчезнет. Об этом пишет The Atlantic.

Коронавирус просто слишком распространен и заразен. Эксперты говорят, что за наиболее вероятным сценарием, пандемия в какой-то момент закончится. Потому что достаточное количество людей заразится или сделает прививки. Но вирус продолжит циркулировать на планете, хотя и довольно слабо. Количество случаев заражения будет увеличиваться и уменьшаться. Вспышки будут возникать тут и там.

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Даже когда долгожданная вакцина появится, она, скорее всего, подавит, но никогда не сможет полностью истребить коронавирус. Для контекста издание советует вспомнить тот факт, что вакцины существуют против более чем десятка человеческих вирусов. Но лишь оспа была полностью уничтожена. И даже в ее случае понадобилось 15 лет огромных усилий всего мира.

"Вполне возможно, что нам придется жить с этим вирусом всю нашу жизнь", - говорится в статье.

Еще зимой чиновники органов здравоохранения более оптимистично смотрели на вирус SARS-CoV-2, который провоцирует болезнь под названием COVID-19. Ближайший его родственник в семействе коронавирусов SARS появился в конце 2002 года и заразил более 8000 человек. Но его подавили с помощью изоляции больных, отслеживания их контактов и введения карантина. Вирус оставил людей в покое в 2004 году.

"Но между SARS и SARS-CoV-2 существует ключевая разница: новый коронавирус распространяется легче и во многих случаях переносится без симптомов", - пишет издание.

Поэтому стратегии, которые были успешными в случае с SARS, не так эффективны, когда речь идет о людях с COVID-19. Потому что многие из них даже не знают, что заражены.

"Очень маловероятно, что мы сможем объявить такую ​​же победу, как во времена SARS", - сказал эпидемиолог из Колумбийского университета Стивен Морс.

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Каким же тогда будет будущее с COVID-19? По словам исследователя инфекционных заболеваний из Гарвардского университета Ионафана Града, это будет зависеть от силы и продолжительности иммунитета против вируса. Вместе с коллегами ученый смоделировал несколько возможных траекторий. Если иммунитет будет продолжаться несколько месяцев, тогда после большой пандемии ежегодно будут вспышки поменьше. Если же иммунитет будет сохраняться два года, тогда пики заражения будут возникать через год.

На данный момент не известно, как долго у людей будет сохраняться иммунитет к COVID-19. Коронавирус не распространялся еще достаточно долго, чтобы можно было это узнать. Но близкие коронавирусы могут подсказать. Например, антитела против SARS исчезают через два года. А в случае других коронавирусов, которые вызывают простуду - через год.

"Чем быстрее исчезает защита, тем труднее будет воплощать любой проект по уничтожению вируса", - пояснил Град.

Это повлияет на вакцинацию. Вместо одного укола на всю жизнь прививку от COVID-19 нужно будет постоянно обновлять. Вполне возможно, что придется его делать каждый год или через год, как в случае с гриппом. Если даже удастся как-то уничтожить коронавирус в человеческой среде, он может продолжать распространяться среди животных. А от них может перекинуться обратно на людей.

Ученые предупреждают, что животные по всему миру могут стать своеобразным "резервуаром" для SARS-CoV-2.

"Как вы собираетесь выяснить масштабы распространения коронавируса за пределами человеческого населения среди диких и домашних животных?" - сказал вирусолог из Университета Северной Каролины Тимоти Шихан.

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На данный момент известно, что тигры в зоопарке Бронкса и норки на фермах в Нидерландах заразились SARS-CoV-2 от людей. И в случае нидерландских норок, вирус смог перескочить с них снова на людей, заразив работников фермы. Из-за существования животных "резервуаров", из которых возбудитель болезни может снова повторно распространяться на людей, ученые даже не говорят о "истребления" коронавируса. Например, вирус Эбола, вполне возможно, распространился на людей от летучих мышей. Его передача от человека к человеку в Западной Африке была остановлена ​​в 2016 году. Но вирус до сих пор существует где-то на Земле. И он может заразить людей, если найдет правильного носителя.

В конце концов, в 2018 году в ДР Конго произошла новая вспышка эболы. Поэтому болезнь можно сдержать, отслеживая контакты, изолируя больных, а также используя доступные вакцины. Но ее невозможно "истребить". Никто не может сказать наверняка, почему SARS так и не перескочил снова на людей с "животных резервуаров". Но коронавирус может пойти другим путем.

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Согласно наиболее оптимистичному сценарию, вакцина и лучшие средства лечения могут уменьшить тяжесть COVID-19. Они могут сделать болезнь менее опасной и не такой сокрушительной. Со временем SARS-CoV-2 может стать просто очередным сезонным респираторным вирусом, как четыре других коронавируса, которые вызывают простуду: 229E, OC43, NL63 и HKU1. Они настолько распространены, что, скорее всего, каждый человек на Земле заразился ними. Они могут провоцировать серьезные вспышки, особенно среди пожилых людей. Но обычно болезнь проходит достаточно мягко, чтобы на это не очень обращали внимание. Поэтому в конце концов SARS-CoV-2 станет пятым коронавирусом, который регулярно циркулирует среди людей.

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