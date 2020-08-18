В Азии зафиксировали новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее

В Малайзии обнаружен кластер из 45 случаев. На Филиппинах обнаружили штамм среди случайных образцов COVID-19 в самом большом городе столичного региона.

Юго-Восточная Азия сталкивается со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2. Однако в настоящее время подтверждений этого предположения нет.

Читайте такжеКоличество случаев COVID-19 в мире приблизилось к отметке в 22 миллиона Штамм коронавируса, который ранее был замечен в других частях мира и назван D614G, был обнаружен в Малайзии и на Филиппинах, передает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

В Малайзии обнаружен кластер из 45 случаев: вспышка началась с человека, который вернулся из Индии и нарушил свой 14-дневный домашний карантин. Его тест на коронавирус по возвращению в Малайзию был отрицательным. За нарушение карантина этого человека приговорили к 5 месяцам тюремного заключения и штрафа.

На Филиппинах обнаружили штамм среди случайных образцов COVID-19 в самом городе столичного региона. Филиппины, которые столкнулись с вспышкой в самом большом городе столичного региона, изучают, делает ли мутация вирус более заразным.

Есть предположение, что новая мутация может ускорить распространение коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр сообщила: "Говорят, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразность, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так".

Штамм был выявлен во многих других странах, он стал преобладающим вариантом в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.

Мутация также была обнаружена во время недавних вспышек в Китае.

По словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные не свидетельствуют о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы.

По его словам, этот штамм "может быть немного более заразным", но пока "нет достаточных доказательств, чтобы оценить это, но нет никаких свидетельств того, что это намного заразнее".

Коулинг уточнил, что "сейчас его идентифицируют чаще, чем раньше, что говорит о том, что он может иметь какое-то конкурентное преимущество перед другими штаммами COVID-19".

Однако глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла в Facebook написал, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз заразнее, но не сослался на исследование. Он призвал людей быть осторожными и прибегать к более суровым мерам, поскольку этот штамм теперь обнаружен в Малайзии: "Сотрудничество людей очень необходимо, чтобы вместе мы могли разорвать цепь заражения от любой мутации". Нур Хишам предупредил, что штамм может означать, что существующие исследования вакцин могут быть неполными или неэффективными против мутации.

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Автор: УНИАН