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В Нидерландах заявили о прорыве в лечении коронавируса

14:40, 01 июня 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Такое предположение высказал профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, передает Обозреватель со ссылкой на NLTimes.

Ученый отметил, что первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарства.

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По словам Гросвельда, за последние недели был достигнут значительный прогресс в тестировании средства на живых существах.

"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", – сказал он.

Биолог добавил, что разработкой препарата займется американская компания.

"Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", – высказался ученый.

По словам профессора, правительство Нидерландов вложило в это исследование несколько сотен тысяч евро.

Как сообщалось, в Великобритании намерены испытать пять новых препаратов для лечения COVID-19.

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