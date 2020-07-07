IQOS применим для улучшения общественного здоровья - профильное агентство Минздрава США

Отмечается, что использование курильщиками IQOS приведет к позитивным изменениям в здоровье общества в целом.

Американские власти подтвердили, что полный переход с обычных сигарет на IQOS «значительно снижает влияние вредных и потенциально вредных химических веществ на организм», а его использование «целесообразно для улучшения общественного здоровья».

Об этом говорится в сообщении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food & Drug Administration, FDA).

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7 июля регулятор авторизировал продажу системы для нагревания табака IQOS как «табачного изделия с модифицированным риском», подтвердив этим научные исследования Philip Morris.

«Существующие доказательства на данный момент: система IQOS нагревает табак и не сжигает его; это значительно снижает выделение вредных и потенциально вредных химических веществ; научные данные показали что полный переход от обычных сигарет на систему IQOS значительно снижает влияние вредных и потенциально вредных химических веществ на организм», - говорится в выводах FDA.

Более того, в управлении сделали вывод, что использование курильщиками IQOS приведет к позитивным изменениям в здоровье общества в целом.

«Данные показывают, что продажа этих продуктов может помочь взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет и снизить воздействие вредных химических веществ, если они полностью переключатся на IQOS», - сообщил Митч Зеллер, директор по маркетингу FDA.

Таким образом, делают вывод в FDA, использование IQOS применимо для улучшения общественного здоровья.

Система IQOS стала первым истории США табачным продуктом, который получил разрешение использовать в продвижении утверждения о «пониженном уровне вредных и потенциально вредных химических веществ» и получил статус «применим для улучшения общественного здоровья».

Важно отметить, что разрешение на эти продукты требует от компании проведения постмаркетингового надзора и исследований.

«FDA будет внимательно следить за тем, как потребители используют IQOS, чтобы определить, реализовывают ли эти продукты свой потенциал»,- отметил Митч Зеллер.

Напомним, в прошлом году FDA разрешили продажу IQOS в США.

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