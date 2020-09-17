В ООН считают, что вакцина не поможет.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля. В ООН подчеркнули, что число жертв пандемии приближается к миллиону.

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Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба ООН.

"Вспышка выходит из-под контроля", - заявил Гутерриш, отметив, что "вскоре 1 млн жизней будет потеряно из-за вируса".

Он призвал страны к глобальному прекращению огня, подчеркнув, что коронавирус является "угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире".

"Давайте выясним: от пандемии нет панацеи", - отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса. "Сама по себе вакцина не может разрешить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - подчеркнул Гуттериш.

Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступным, однако для этого необходим "значительный скачок в финансировании".

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Автор: Виктория Гордиенко