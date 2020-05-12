Во Франции за сутки вылечились от коронавируса более тысячи человек

Всего в этой стране выздоровели более 57 тысяч, умерли - почти 27 тысяч человек.

Во Франции за сутки более тысячи человек вылечились от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом.

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Отмечается, что за последние сутки умерли 348 человек, из них 183 - в больницах и 165 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

В целом во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 26 тысяч 991 летальный случай.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 140 тысяч 227 человек, что на 708 больше, чем по состоянию на 11 мая.

В настоящее время в больницы госпитализированы 21 тысяча 595 человек, что на 689 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 542 человека, что на 170 меньше, чем сутки назад.

Выписаны из больниц 57 тысяч 785 человек, что на 1 тыс. 061 больше, чем 11 мая.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 мая в мире от коронавирусной инфекции умер 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 приближается к 4,2 миллиона человек.