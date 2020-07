В США у мужчины с COVID-19 порвались легкие, а почти все его пальцы ампутировали

Врачи считали, что у одного из первых пациентов с коронавирусом в Калифорнии был только 1%-й шанс выжить.

Один из первых американцев, которые вступили в контакт с коронавирусом, пострадал от тяжелых осложнений. В частности, его легкие лопнули. А проблемы в кровеносной системе привели к ампутации почти всех его пальцев.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что 54-летний Грег Гарфилд заразился COVID-19 во время поездки на горнолыжный курорт в Италии в феврале. Около десятка его друзей, которые составили компанию в этом путешествии в европейскую страну, тоже заболели. На то время пандемия еще не охватила США. А первый случай заражения был зафиксирован 20 января, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine.

Когда Гарфилд вернулся на юг Калифорнии, его симптомы ухудшились. Его доставили в Медицинский центр святого Иосифа в Лос-Анджелесе. Он стал первым пациентом с COVID-19 в больнице и провел в палате 64 дня. После госпитализации состояние Гарфилда быстро ухудшилось. Через два дня врачи подключили его к системе искусственной вентиляции легких.

За время его пребывания в больнице, половину из которого он был подключен к аппарату ИВЛ, врачи диагностировали у него ряд опасных для жизни осложнений, включая заражение метициллин-резистентным золотистым стафилококком, сепсис, отказ почек и печени и легочные эмболии. Более того, врачи обнаружили четыре места, в которых его легкие порвались.

Разрыв легких возникает, когда воздух попадает из поврежденных органов дыхания в пространство между органами и стенками грудной клетки. Доктор Дэниэл Ди объяснил, что уровень смертности среди пациентов, которых подключили к ИВЛ, достигает по меньшей мере 70%. Поэтому несмотря на все осложнения, врачи считали, что у Гарфилда есть только 1% шанс пережить болезнь.

"С медицинской точки зрения, меня сейчас не должно быть", - сказал Гарфилд.

Однако, мужчина все же почти полностью восстановился и был выписан из больницы. Ди описал его случай как "удивительный". Но хирургам пришлось ампутировать все пальцы на правой руке и почти все на левой.

"Я вернулся к почти 100%-м возможностям в любом органе: почках, печени, в когнитивных возможностях. Я пережил это и хорошо чувствую себя. Однако, надо быть осторожным. Мои руки уже никогда не будут такими, как прежде. У меня нет пальцев. Такое может случиться и с вами", - сказал Гарфилд.

Его хирург доктор Дэвид Калбер пояснил, что коронавирус может повлиять на кровообращение. Из-за этого ему пришлось ампутировать пальцы пациенту. Теперь Гарфилда ждут несколько операций, в ходе которых ему присоединят протезы пальцев.

