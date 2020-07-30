New York Times: В США начали проводить пересадки обоих легких пациентам с COVID-19

Коронавирус полностью уничтожает легкие некоторых пациентов, но трансплантация не всегда может их спасти.

Майра Рамирез стала первой среди небольшой группы людей, чьей единственной надеждой пережить коронавирус была замена обоих легких.

"Я хочу показать вам шрамы. Хочу, чтобы люди увидели, на что вирус способен", - сказала она журналистам New York Times. Последнее, что Майра Рамирез помнит - это палату в клинике Northwestern Memorial в Чикаго и свой телефонный звонок родным, чтобы сообщить им о своем заражении коронавирусом. Ее вот-вот должны были поместить под аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому нужно было, чтобы мать женщины принимала медицинские решения вместо нее.

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После того 28-летняя Рамирез не просыпалась на протяжении шести недель. А затем, 5 июня, она узнала, что стала первой пациенткой с COVID-19 в США, которой пересадили оба легких. В среду она наконец пошла домой.

Рамирез принадлежит к небольшой, но растущей группе пациентов, чьи легкие были полностью уничтожены коронавирусом. Поэтому единственным их шансом выжить стала пересадка органов.

"Я убеждена, что если бы попала в другой медицинский центр, врачи просто перестали бы ухаживать за мной и позволили мне умереть", - сказала она.

Ее хирург доктор Анкит Бхарат 5 июля провел еще одну операцию по замене легких для другого пациента с COVID-19. Это был 62-летний мужчина. Хирургическое вмешательство считается крайним отчаянным шагом в случае людей с фатальными и необратимыми повреждениями легких. Врачи не хотят удалять дыхательные органы людей, если есть хотя бы малейший шанс на восстановление. Всего за год в США провели примерно 2700 пересадок легких.

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Пациенты должны быть очень больны, чтобы врачи решились на такую операцию. Одновременно они должны быть достаточно сильными, чтобы пережить и пройти через период реабилитации. В разгар пандемии COVID-19 врачи до сих пор не определили этот баланс.

"Это большое изменение парадигмы. Пересадка легких не рассматривалась как вариант лечения инфекционных заболеваний. Поэтому людей это должно немного успокаивать", - сказал доктор Бхарат.

Еще два пациента Northwestern Memorial ждут на пересадку легких: один из них из Чикаго, а другой из Вашингтона. На следующей неделе клиника ожидает доставку пациента из Сиэтла. Кроме того, команда клиники ведет консультации об еще одном случае COVID-19 с группой медиков в столице США. По словам доктора Бхарата, другие центры трансплантологии тоже рассматривают возможность проведения таких операций.

В прошлую пятницу пациент с COVID-19 пережил пересадку обоих легких в госпитале Университета Флориды, о чем изданию рассказал доктор Тиаго Макуча. Однако, во многих случаях такие операции провести невозможно из-за других серьезных медицинских осложнений. Доктор Бхарат также отметил, что некоторые клиники ждут слишком долго, пока трансплантация станет невозможной. Один из пациентов Чикаго был доставлен в Northwestern Memorial для проведения операции. Однако, вскоре у него началось кровотечение в легких, а почки отказали. Поэтому операция стала невозможной.

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"Думаю, люди должны допустить такую возможность раньше и хотя бы начать обсуждать ее", - считает доктор Бхарат.

Он добавил, что иногда пациенты погибают, потому что их страховые компании не хотят покрывать операцию или платить за транспортировку. Из-за этого возникают недопустимые задержки.

"Это все очень необычно для нашей сферы. Врачам будет трудно определить, какие пациенты могут быть кандидатами на пересадку. И есть ли еще для этого время. Мы не хотим делать это слишком рано, когда больной еще может выздороветь от COVID-19 и вернуться к хорошей жизни. Но мы также не хотим пропустить окно возможностей и дождаться, пока пациент будет слишком больным", - пояснил Макуча.

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