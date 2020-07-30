New York Times: В США начали проводить пересадки обоих легких пациентам с COVID-19
Майра Рамирез стала первой среди небольшой группы людей, чьей единственной надеждой пережить коронавирус была замена обоих легких.
"Я хочу показать вам шрамы. Хочу, чтобы люди увидели, на что вирус способен", - сказала она журналистам New York Times. Последнее, что Майра Рамирез помнит - это палату в клинике Northwestern Memorial в Чикаго и свой телефонный звонок родным, чтобы сообщить им о своем заражении коронавирусом. Ее вот-вот должны были поместить под аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому нужно было, чтобы мать женщины принимала медицинские решения вместо нее.
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После того 28-летняя Рамирез не просыпалась на протяжении шести недель. А затем, 5 июня, она узнала, что стала первой пациенткой с COVID-19 в США, которой пересадили оба легких. В среду она наконец пошла домой.
Рамирез принадлежит к небольшой, но растущей группе пациентов, чьи легкие были полностью уничтожены коронавирусом. Поэтому единственным их шансом выжить стала пересадка органов.
"Я убеждена, что если бы попала в другой медицинский центр, врачи просто перестали бы ухаживать за мной и позволили мне умереть", - сказала она.
Ее хирург доктор Анкит Бхарат 5 июля провел еще одну операцию по замене легких для другого пациента с COVID-19. Это был 62-летний мужчина. Хирургическое вмешательство считается крайним отчаянным шагом в случае людей с фатальными и необратимыми повреждениями легких. Врачи не хотят удалять дыхательные органы людей, если есть хотя бы малейший шанс на восстановление. Всего за год в США провели примерно 2700 пересадок легких.
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Пациенты должны быть очень больны, чтобы врачи решились на такую операцию. Одновременно они должны быть достаточно сильными, чтобы пережить и пройти через период реабилитации. В разгар пандемии COVID-19 врачи до сих пор не определили этот баланс.
"Это большое изменение парадигмы. Пересадка легких не рассматривалась как вариант лечения инфекционных заболеваний. Поэтому людей это должно немного успокаивать", - сказал доктор Бхарат.
Еще два пациента Northwestern Memorial ждут на пересадку легких: один из них из Чикаго, а другой из Вашингтона. На следующей неделе клиника ожидает доставку пациента из Сиэтла. Кроме того, команда клиники ведет консультации об еще одном случае COVID-19 с группой медиков в столице США. По словам доктора Бхарата, другие центры трансплантологии тоже рассматривают возможность проведения таких операций.
В прошлую пятницу пациент с COVID-19 пережил пересадку обоих легких в госпитале Университета Флориды, о чем изданию рассказал доктор Тиаго Макуча. Однако, во многих случаях такие операции провести невозможно из-за других серьезных медицинских осложнений. Доктор Бхарат также отметил, что некоторые клиники ждут слишком долго, пока трансплантация станет невозможной. Один из пациентов Чикаго был доставлен в Northwestern Memorial для проведения операции. Однако, вскоре у него началось кровотечение в легких, а почки отказали. Поэтому операция стала невозможной.
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"Думаю, люди должны допустить такую возможность раньше и хотя бы начать обсуждать ее", - считает доктор Бхарат.
Он добавил, что иногда пациенты погибают, потому что их страховые компании не хотят покрывать операцию или платить за транспортировку. Из-за этого возникают недопустимые задержки.
"Это все очень необычно для нашей сферы. Врачам будет трудно определить, какие пациенты могут быть кандидатами на пересадку. И есть ли еще для этого время. Мы не хотим делать это слишком рано, когда больной еще может выздороветь от COVID-19 и вернуться к хорошей жизни. Но мы также не хотим пропустить окно возможностей и дождаться, пока пациент будет слишком больным", - пояснил Макуча.
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