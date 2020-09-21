Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае обнаружил следы коронавируса на упаковке замороженного кальмара, которого импортировали из России.
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Специалисты выявили заражение в ходе проверки в городе Чанчунь. Все, кто контактировал с упаковкой, сейчас находятся под медицинским наблюдением, их тесты на коронавирус отрицательные, пишет Esquire со ссылкой на «СИНЬХУА».
Уточняется, что 10 килограммов морепродуктов из этой партии попали в город Фуюй в той же провинции. В связи с этим местные власти потребовали всех, кто контактировал с этими продуктами, сообщить об этом властям и сдать тест на COVID-19.
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