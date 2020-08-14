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За сутки в мире зафиксировали более 285 тысяч новых больных COVID-19, общее количество инфицированных приближается к 21 миллиону человек (карта)

08:43, 14 августа 2020
Зарубежные новости
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 За сутки в мире зафиксировали более 285 тысяч новых больных COVID-19/ иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.

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Жертвами COVID-19 стало 755 589 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 992 176.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 248 854. Из них умерло 167 110, излечилось 1 774 648 человек.

В Бразилии заболели 3 224 876 человек. Из них 105 463 умерших и 2 521 100 излечившихся.

В Индии инфицированы 2 396 637 человек, 47 033 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 905 762 инфицированных, 15 353 умерших и 572 865 заболевших и 11 270 погибших соответственно.

В Мексике число инфицированных уже превысило полумиллиона. По числу летальных случаев страна находится на третьем месте (55 293).

В Перу и Колумбии коронавирусом заражены более 400 тыс. человек.

Данные gisanddata.maps.arcgis.com

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Автор: Виктория Гордиенко

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