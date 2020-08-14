За сутки в мире зафиксировали более 285 тысяч новых больных COVID-19, общее количество инфицированных приближается к 21 миллиону человек (карта)

В мире уже умерло более 755 тысяч инфицированных COVID-19.

По состоянию на утро, 14 августа, коронавирусом в мире заразилось 20 905 891 человека (плюс более чем 285 тыс. человек за сутки).

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.

Читайте такжеВ Китае следы COVID-19 обнаружили в замороженной еде

Жертвами COVID-19 стало 755 589 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 992 176.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 248 854. Из них умерло 167 110, излечилось 1 774 648 человек.

В Бразилии заболели 3 224 876 человек. Из них 105 463 умерших и 2 521 100 излечившихся.

В Индии инфицированы 2 396 637 человек, 47 033 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 905 762 инфицированных, 15 353 умерших и 572 865 заболевших и 11 270 погибших соответственно.

В Мексике число инфицированных уже превысило полумиллиона. По числу летальных случаев страна находится на третьем месте (55 293).

В Перу и Колумбии коронавирусом заражены более 400 тыс. человек.

Коронавирус в мире: что известно 14 августа

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216.

ВОЗ не внесла новосозданную российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко