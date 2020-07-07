The Guardian: Легкие случаи заражения коронавирусом хуже, чем все думают

Люди, которые считали, что уже выздоровели от COVID-19, жалуются на длительные и странные осложнения включительно с инсультом.

Принято считать, что не стоит беспокоиться, если болезнь протекает в легкой форме. Но если вас успокаивают отчеты ВОЗ о том, что более 80% случаев заражения коронавирусом в мире - легкие или бессимптомные, то подумайте еще раз, стоит ли быть спокойным.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что вирусологи пытаются понять всю биологическую механику SARS-CoV-2. И одно становится понятным: каждый "легкий" случай может оказаться более сложным и опасным, чем считали многие.

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За время пандемии закрепилось впечатление, что людям с "легкими" случаями COVID-19, которым не требуется лечение в отделении интенсивной терапии или подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, не будут иметь дело с серьезными проблемами со здоровьем. Еще на прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс сделал успокаивающее заявление на фоне роста случаев заражения коронавирусом в 16 штатах. По его словам, "хорошо", что почти половина новых пациентов - это молодые американцы, которые меньше рискуют тяжело заболеть, чем их старшие сограждане. Такая риторика заставляет поверить, что проблемы "слабо зараженных" пациентов закончятся через две недели после заболевания. А как только они поправятся, их жизнь вернется к норме.

В случае некоторых людей с COVID-19 действительно все происходит именно так. Но медицинские исследования и доказательства, собранные группами поддержки, указывают на то, что многим людям, которые пережили "легкую" форму COVID-19, на самом деле не так повезло. Они страдают от долговременных побочных эффектов. А врачи до сих пор пытаются понять все последствия.

Некоторые из этих побочных эффектов могут быть смертельными. По словам профессора нейрохирургии клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке доктора Кристофера Келлнера, "легкие" случаи COVID-19 у людей, которых не госпитализировали, связанные с появлением кровяных сгустков и тяжелых инсультов.

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При чем такое случается с пациентами, которым только 30 лет. Келлнер пояснил, что в мае его клиника ввела план, согласно которому зараженным коронавирусом назначали антикоагулянтные препараты, чтобы не допустить инсульт. Последний наблюдался у "молодых людей с легкими симптомами или вообще без них".

Теперь врачи знают, что COVID-19 влияет не только на легкие и кровь, но и на почки, печень и мозг. В случае возникновения осложнений с последним могут появиться сонливость и депрессия среди других симптомов. Коронавирус не такой старый, чтобы медики могли сказать, какими будут долговременные последствия для человеческих органов после выздоровления. Однако, они могут появиться у всех пациентов не зависимо от того, были ли они госпитализированы или нет.

Другой тревожный феномен, который сейчас выходит на передний план - это "долговременные" пациенты с COVID-19, то есть люди, у которых болезнь длится месяцами. Исследование в Нидерландах, результаты которого были опубликованы в этом месяце, показало, что 1622 пациента с коронавирусом, чей возраст в среднем составлял 53 года, жаловались на ряд долговременных симптомов включительно с сильной усталостью (88%), затрудненным дыханием (75%) и давлением в груди (45%). 91% из них не были госпитализированы. Это означает, что они страдают от серьезных осложнений несмотря на то, что их случаи заражения коронавирусом были квалифицированы как "легкие". 85% пациентов считали себя в целом здоровыми до заражения коронавирусом. Через месяц или больше после болезни только 6% подтвердили, что считают себя такими.

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26-летняя Фиона Ловенстейн прошла через длительный, сложный и нелинейный процесс выздоровления после того, как ей поставили диагноз COVID-19. Она заболела 17 марта, после чего ее ненадолго положили в больницу с высокой температурой, кашлем и одышкой. Врачи посоветовали ей вернуться в больницу, если эти симптомы ухудшатся. Но вместо этого произошло нечто другое.

"Я пережила целый ряд новых симптомов: боль в носовых пазухах, боль в горле, очень тяжелые гастроэнтерологические проблемы. У меня была диарея каждый раз, как я ела. Я серьезно потеряла вес, стала слабой, очень сонливой. Голова болела, я потеряла обоняние", - рассказала Ловенстейн.

До середины мая ее состояние улучшилось. Но симптомы до сих пор время от времени возвращаются.

"Это как удар по эго, когда ты 20-летний, здоровый и активный, а потом заражаешься и думаешь, что все скоро пройдет и будет хорошо. Но все происходит совсем не так", - сказала женщина.

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Ловенстейн не смогла найти информацию о том, что с ней происходит. Поэтому она начала интересоваться, есть ли еще люди, которые страдают от похожих долговременных симптомов. Она завела специальный чат в Slack, к которому сейчас присоединились более 5600 человек. Большинство из них не были госпитализированы после заражения, но уже много месяцев страдают от различных симптомов после того, как болезнь, похожая на простуду, исчезла. Опрос среди членов чата показал, что большинству из них меньше 50 лет. Люди жалуются на симптомы вроде паралича лица, судороги, потерю зрения и слуха, головные боли, потерю памяти, диарею, серьезную потерю веса и тому подобное.

"Для меня и, думаю, многих других людей определение "легкого" заболевания от ВОЗ и других органов означало, что в таком случае госпитализация вообще не нужна. И что все такие пациенты просто полечатся от простуды дома", - сказала Ханна Дэвис, которая провела опрос среди членов чата в Slack.

"С моей точки зрения, это было очень вредное утверждение и полная дезинформация общества. Оно закрыло доступ к исчерпывающей информации для людей, которые оценивали уровне личного риска, а также отрезало "долговременных" пациентов от помощи, которая им нужна", - добавила она.

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