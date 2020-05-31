Число подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру превысило отметку в 6 миллионов

В то же время, 2,5 миллиона человек выздоровели после болезни.

По состоянию на 09:30 31 мая в мире зафиксировано 6 064 778 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 369 254 случая оказались смертельными.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. В то же время, по данным мониторинга, 2 566 048 человек выздоровели после болезни.

Первое место по числу выявленных случаев занимают США (1 770 384). Второе место – у Бразилии (498 440), третье – у РФ (396 575). Четвертое место занимает Великобритания (274 219), пятое – Испания (239 228).

В то же время, по состоянию на 09:00 31 мая в Украине зафиксированы 23 672 случая коронавирусной болезни (+468 случаев за сутки). 708 случаев оказались летальными, за сутки от COVID-19 умерло 12 пациентов.

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