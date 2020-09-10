Ряд стран из-за ухудшения эпидемической ситуации вернулись к жестким ограничениям.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Напоминается, что в начале лета большинство стран ослабила карантин, однако с наступлением осени снова вернулась к жестким ограничениям.
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В Дании запретили публичные мероприятия более чем с 50 участниками и ограничили часы работы заведений общественного питания.
В Израиле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 40 городах с 7 сентября ввели «комендантский час» с 19:00 до 5:00. В стране в это время будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных.
По этой же причине в Чехии с 10 сентября ношение масок в закрытых помещениях будет обязательным.
Новые карантинные ограничения анонсировали и в Турции. На всей территории страны в общественных местах маски стали обязательными. Запрещены перевозки стоящих пассажиров в городских автобусах. Под запретом также концерты и подобные развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00.
Между тем в Украине до 31 октября продолжается адаптивный карантин, предусматривающий разделение всех регионов на четыре зоны.
Коронавирус в Украине и мире: что известно
- По данным Университета имени Джона Гопкинса, с начала пандемии по состоянию на утро 10 сентября в мире выявлено более 27,7 млн больных COVID-19; 8,7 млн больных выздоровели, умерли более 902 тыс. человек.
- В Украине на утро 10 сентября зарегистрировано 145 тыс. 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 023 летальные, 65 тыс. 877 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 582 новых случая.
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- Главный эпидемиолог Молдовы заявил, что COVID-19 убил тех, "кто и так был в тягость"
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