Зараженный коронавирусом президент Бразилии рассказал о самочувствии

Болсонару рассказал, что у него нет одышки, кроме того он не страдает от потери вкуса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который с начала пандемии отрицал опасность коронавируса и фактически саботировал в стране национальный карантин, а после сам заразился коронавирусной инфекцией, заявляет, что чувствует себя «очень хорошо».

Об этом сообщает DW.

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Болсонару рассказал, что у него нет одышки, кроме того он не страдает от потери вкуса.

На вторник, 14 июля, у президента запланирован повторный тест на коронавирус. В случае отрицательных результатов анализа он готов сразу же вернуться к работе.

Напомним, сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирус – почти 1,9 миллиона. Умерли почти 73 тысячи человек.

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