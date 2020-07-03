От коронавируса в мире выздоровело почти 6 миллионов человек (карта)

Всего в мире 10 869 739 человек инфицировано COVID-19.

По состоянию на утро пятницы, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 521 298. В свою очередь, выздоровели 5 754 006 человек.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 10 869 739 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 739 879), Бразилия (1 496 858), Россия (660 231), а также Индия, Перу, Великобритания, Чили, Испания, Италия, Мексика, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (128 740), Бразилии (61 884), Великобритании (44 080), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае в общем — 4,641.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в 185 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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